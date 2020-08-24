Министр иностранных дел Украины выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Шатили

Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Шатили, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Напомним, что в результате аварии автобуса на территории Душетского муниципалитета погибли 17 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

Свое заявление Дмитро Кулеба опубликовал в сети.