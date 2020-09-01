«Евроньюс» начал вещание на грузинском языке

С 31 августа в Грузии начало вещание местное отделение телеканала «Евроньюс». Канал специализируется на утренних, дневных и вечерних информационных выпусках, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Грузинский «Евроньюс» был основан при сотрудничестве самого телеканала и грузинской телекоммуникацонной компании «Силкнет», который принадлежит бизнесмену Гиоргию Рамишвили.

Руководить грузинским «Евроньюсом» позвали главного редактора греческого отделения Василиса Бициса. Кроме филиала в Грузии канал за последние полтора года открыл офисы в Албании и Сербии.

По сведениям глобального веб-индекса [Global Web Index], в первом квартале 2020 года через телевизионные и цифровые платформы канал предоставил информацию 150-ти миллионам человек.