Начало учебного года в Грузии не переносится - Минздрав

Нынешняя эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать учебный процесс в школах в запланированное время. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила на брифинге замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Учебный процесс в школах страны начинается с 15 сентября. Минздрав Грузии подготовил вместе с Министерством образования рекомендации, которые уже внедряются.

"Наш инспекторат проводит проверки. Проверили несколько школ, их готовность, выдали рекомендации. Мы продолжим в этом плане мониторинг, чтобы убедиться, что школы готовы безопасно начать учебу. Пока нет каких-либо оснований предполагать, что придется перенести начало учебы", - заявила Габуния.

После того, как в Грузии 26 февраля выявили первый случай инфицирования коронавирусом, власти страны приняли решение приостановить учебный процесс в школах.

Образовательные учреждения перешли на удаленное обучение. Школьники занимались в онлайн-режиме, также для них был задействован проект "Телешкола".

Здесь же Габуния сообщила, что с сегодняшнего дня, 1 сентября, началась выдача 200-ларовой помощи государства на детей до 18 лет.

"В этой программе мы не ждем каких-либо задержек, и она осуществится так, как было спланировано", - отметила Габуния.

Регистрация на получение пособия на детей началась 15 августа и продлится до декабря.

Решение о финансовой помощи детям было принято премьер-министром Грузии Георгием Гахария для материальной поддержки населения в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Денежную помощь в размере 200 лари (около 65 долларов) на каждого ребенка смогут получить родители или их законные представители.