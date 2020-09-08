Туркменистан и Грузия обсудили эффективные пути перевозок и поставок грузов

Онлайн встреча прошла сегодня между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Об этом сообщает МИД Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Министры рассмотрели взаимодействие по развитию совместных транспортно-транзитных коридоров. Особый акцент сделан на активизацию проекта международного транспортного коридора «Каспийское море - Черное море», включая нормативно-правовую часть. Также подчеркнута значимость проекта Lapis Lazuli в контексте акселерации межрегионального торгово-экономического взаимодействия. Отмечена важность бесперебойных перевозок и поставок путем эффективного использования автомобильных путей и морских портов. В этой связи высказана необходимость проведения очередного заседания Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе видеоконференции также обсуждались возможности активизации культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения межмидовских, межотраслевых консультаций.