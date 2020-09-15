Натия Турнава: Мы делаем все для сохранения положительной динамики в экономике

Несмотря на глобальную пандемию, в экономике Грузии уже появились первые положительные признаки, и правительство делает все, чтобы усилить эту динамику. Об этом министр экономики Натия Турнава заявила на брифинге после заседания межведомственного Координационного совета, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Мы сделаем все возможное, чтобы укрепить первые положительные признаки, которые появились в нашей экономике, несмотря на то, что глобальная пандемия бушует во всем мире, в том числе, по крайней мере, укрепить положительную динамику прямых иностранных инвестиций», — сказала Турнава.

Скорее всего под «положительной тендецией» Турнава подразумевает увеличение прямых иностранных инвестиций на 0,5% (1,2 миллиона долларов) во втором квартале 2020 года. Между тем в первой половине года в Грузию поступил рекордно низкий объем иностранных инвестиций.

В последний раз инвестиций меньше, чем в начале 2020 года, в Грузию поступало в первой половине 2010 года. 10 лет назад в первом полугодии объем инвестиций в Грузию составлял 387 миллионов долларов, а в 2020 году — 409 миллионов долларов.

Кроме того, в первом квартале 2020 года объем инвестиций составил 165,4 миллиона долларов, что стало самым низким показателем с первого квартала 2009 года.

Среди других позитивных показателей Турнава выделила «рост экспорта» и «значительное замедление экономического спада».

«В том числе значительное замедление экономического спада, в том числе увеличение внутреннего производства и экспорта, которое наблюдалось в июне-июле. В том числе положительная оценка тех международных агентств, которые смотрят на нашу экономику с большой надеждой», — указала Турнава.

Между тем снижение экспорта Грузии в целом в 2020 году составляет более 350 миллионов долларов. При этом увеличение доли экспорта связано с тем, что импорт сокращается больше, чем экспорт из-за экономического кризиса в стране.

Темпы падения по сравнению с апрелем и маем действительно замедлились и в июле составили 5,5%.

Однако, по последним данным, в этом году экономика Грузии в целом сократилась на 5,1%. При этом согласно прогнозу правительства, включенному в обновленный бюджет, в этом году прогнозировалось 4% -ное сокращение экономики.