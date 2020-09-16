Монетарная политика останется неизменной - решение Нацбанка Грузии

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Национальный банк начал смягчать монетарную политику с апреля этого года, после долгого периода ужесточения. Ужесточение началось с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного снижением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5% до 9%.

Годовой уровень инфляции в августе оставил 4,8% при целевом показателе 3%, и ожидается, что она останется на высоком уровне до конца года и к первой половине 2021 года приблизится к целевому показателю и начнет снижаться.

"Комитет монетарной политики учел существующие риски в ожиданиях по поводу, которые связаны с растущими колебаниями на валютных рынках, чему сопутствует долгосрочное сохранение уровня инфляции выше целевого. Надо отметить и потенциальные риски стороны предложения. Исходя из этих факторов и все еще высокой неопределенности комитет монетарной политики оставил ставку неизменной", – говорится в сообщении.

Ставка рефинансирования - это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 28 сентября.