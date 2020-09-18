Правительство Грузии продолжит помогать бизнесу в период COVID-19

Правительство Грузии обсудило с представителями компаний по организации мероприятий план действий для дальнейшей помощи отрасли в период пандемии коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития.

Сфера бизнеса наиболее пострадала из-за экономического кризиса на фоне эпидемии COVID-19. На сегодняшний день в Грузии действуют несколько програм помощи бизнесу: программа участия государства как гаранта кредитования, дешевые кредиты для малого бизнеса, а также соучастие государства в приобретении средств для расширения бизнеса.

"Правительство Грузии осуществляет последовательную антикризисную политику, в рамках которой в последнее время реализовано и реализуется ряд государственных программ, направленных на поддержку и помощь бизнес-сектору. На этом этапе была проведена встреча с компаниями-организаторами мероприятий, которые также являются одной из уязвимых групп из-за действующих в стране регуляций", - заявил замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили.

Надареишвили провел встречу с представителями компаний - организаторами мероприятий, на которой были рассмотрены ситуация и проблемы, существующие в отрасли в условиях пандемии коронавируса.

"Мы говорили о конкретных проблемах, которые особенно волнуют эту индустрию, - это и финансовые, и нормативные вопросы. Мы согласовали план действий, чтобы перевести этот процесс в рабочую среду, и, в конечном итоге, согласовали форму, дизайн программы, которой государство сможет дополнительно поддерживать эту отрасль, этот бизнес в период COVID-19", - отметил Надареишвили.

На встрече в министерстве экономики присутствовали представители до 20 разных компаний, заместитель бизнесомбудсмена Нино Кветенадзе, а также руководитель агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.