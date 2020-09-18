Глава Минфина Грузии стал председателем Совета управляющих ADB

Грузия 18 сентября 2020 17:39 (UTC+04:00)
Глава Минфина Грузии стал председателем Совета управляющих ADB

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани избран председателем Совета управляющих Азиатского банка развития (ADB) сроком на один год. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Минфина.

Он был избран в рамках 53-го ежегодного собрания Азиатского банка развития, прошедшего в виртуальном формате 17-18 сентября. Участие в бизнес-сессии управляющих банков Мачавариани принимал в качестве управляющего ADB от Грузии.

В ходе встречи президент ADB Масацугу Асакава вместе с участниками подвел итоги работы банка, обсудил вызовы текущего года и наметил планы банка на будущее.

"Прежде всего, мы должны продолжать и укреплять экономические и структурные реформы, которые помогут сохранить устойчивость экономики. Нам необходимо усилить роль частного сектора в процессе восстановления экономики, и в этом отношении Азиатский банк развития может внести значительный вклад", - заявил Мачавариани.

Азиатский банк развития имеет большой опыт поддержки реформ, и, как считает Мачавариани, ему необходимо сосредоточить внимание на этом в долгосрочной перспективе.

Среди важных задач глава Минфина выделил важность развития человеческого капитала, для чего необходимо реформировать системы образования и здравоохранения, важность развития регионального сотрудничества и интеграции, развитие транспортной инфраструктуры, торговых, таможенных и трансграничных связей в странах-членах Банка.

Мачавариани отметил и помощь, которую ADB оказал странам-членам во время пандемии коронавируса, выделив 20 миллиардов долларов, что позволило использовать финансовые ресурсы для оказания как медицинской, так и социальной поддержки и стимулирования частного сектора. В то же время министр финансов отметил, что негативные последствия пандемии будут долгосрочными для экономик, что потребует скоординированной и совместной работы всех стран для преодоления вызовов.

Согласно решению Совета управляющих банка, принятому в ноябре прошлого года, Грузия является страной-хозяйкой ежегодной встречи Азиатского банка развития в 2021 году. В масштабном мероприятии примут участие до 5 тысяч высокопоставленных гостей.

Цель Азиатского банка развития - содействовать успешному многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.

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