Грузия отправила в Индонезию две единицы медико-эвакуационной бронетехники

Государственный военный научно-технический центр Грузии «Дельта» отправил в Индонезию два медико-эвакуационного бронетранспортера DIDGORI MedEvac специальной модификации BISONI, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации «Дельты», данная модель представляет собой медицинскую модификацию бронемашины Didgori, предназначение которой заключается в вывозе раненых с поля боя.

По информации ведомства, соответствующая служба «Дельты» продолжает активно работать по экспорту военной техники грузинского производства на международный рынок вооружений.