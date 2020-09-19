Грузия отправила в Индонезию две единицы медико-эвакуационной бронетехники

Грузия 19 сентября 2020 08:06 (UTC+04:00)
Грузия отправила в Индонезию две единицы медико-эвакуационной бронетехники

Государственный военный научно-технический центр Грузии «Дельта» отправил в Индонезию два медико-эвакуационного бронетранспортера DIDGORI MedEvac специальной модификации BISONI, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации «Дельты», данная модель представляет собой медицинскую модификацию бронемашины Didgori, предназначение которой заключается в вывозе раненых с поля боя.

По информации ведомства, соответствующая служба «Дельты» продолжает активно работать по экспорту военной техники грузинского производства на международный рынок вооружений.

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