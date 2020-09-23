Стоимость принятого заводами винограда в Кахетии превысила 130 миллионов лари

По данным на 22 сентября, в Кахетии переработано 132 тысячи тонн винограда в основном ранних сортов винограда. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, сообщает Национальное агентство вина Грузии.



Стоимость сданного винограда к этому времени составила более 130 миллионов лари (примерно 40 миллионов долларов).



Сезон сбора урожая винограда в главном винодельческом регионе Грузии в этом году начался 22 августа. К процессу переработки подключены более 60 винных предприятий.



В этом году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – «ркацители» и «кахури мцване».



Субсидии получают винные компании, которые закупают и перерабатывают не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри (25 центов) за килограмм. Государственная субсидия составляет 30 тетри на каждый килограмм.



Согласно данным агентства, «ркацители» сдано уже 90,5 тысяч тонн на сумму более 80,3 миллиона лари, «кахури мцване» – 2 тысячи тонны на сумму в 2 миллиона лари, а также 27,2 тысячи тонн «саперави» на сумму 43,5 миллионов лари, 125,12 тонн «александроул-муджурули» на сумму в 216 тысяч лари, и 3,7 тысячи тонн винограда других сортов — 4,9 миллиона лари.



Исходя из того, что основная часть экспорта приходится на красное вино, власти решили не субсидировать виноград сорта «Саперави». Также не субсидируются редкие сорта винограда, которые пользуются спросом на рынке.