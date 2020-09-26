Миссия ОБСЕ приедет в Грузию для наблюдения за выборами

В Грузию прибудет миссия ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), которая будет наблюдать за предстоящими парламентскими выборами. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила руководитель миссии Джиллиан Стирк на пресс-конференции.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы. Параллельно в этот день состоятся выборы в Верховный совет Аджарии и выборы мэров и представителей органов местной власти в ряде районов.

Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ приедут в страну по приглашению министерства иностранных дел Грузии.

"Наша основная команда состоит из 13 международных экспертов из 10 стран-членов ОБСЕ. Среди этих экспертов аналитики по избирательным, политическим, правовым вопросам и вопросам медиа, а также дополнительно входят техническо-логистические эксперты. Наша команда, в основном, будет работать в Тбилиси - здесь будет наше место работы, и в течение последующих семи недель мы останемся во временном офисе Тбилиси", - отметила Стирк.

В четверг, 30 сентября, в Грузию прибудут 27 долгосрочных наблюдателей, которых ознакомят с основной предвыборной информацией, а затем они будут распределены по 13 локациям по всей Грузии.

"Данная группа будет наблюдать за избирательным процессом на региональном уровне", - отметила она.

К этому времени Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 53 местных и шесть международных организаций для наблюдения за ходом выборов.

Регистрацию в качестве международных наблюдателей прошли: "Международное общество прав человека" (ISHR), Международный республиканский институт (IRI), Национальный демократический институт (NDI), "Международный фонд избирательных систем" (IFES), "Инициатива для диалога и демократия" (SILBA) и Посольство США в Грузии.