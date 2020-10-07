Церцвадзе: В Грузии ожидают получения противовирусного препарата «Ремдесивир»

В Грузии ожидают, что через несколько недель получат из США самый обнадеживающий на сегодня противовирусный медикамент «Ремдесивир», заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По его словам, власти ведут интенсивные переговоры в связи с данным вопросом.

«Руководство страны ведет очень интенсивные переговоры и скоро, предположительно через 2-3 недели, Грузия будет, наверное, первой страной в Восточной Европе, которая получит самый обнадеживающий на сегодня противовирусный медикамент «Ремдесивир», который не утвержден, что он действительно помогает в лечении от коронавируса, но среди других медикаментов считается самым обнадеживающим, настолько, что в Америке еще не производят его в достаточном количестве, а американское правительство его закупило заранее. Мы пытаемся найти какие-либо пути, чтобы приобрести этот медикамент», — сказал Церцвадзе.

По его словам, противовирусный медикамент «Ремдесивир» поможет еще более снизить смертность пациентов с коронавирусом, хотя в Грузии этот показатель и так довольно невысокий.