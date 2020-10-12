Первая партия вакцины от вируса гриппа уже в Грузии и распределена по регионам

Первая партия вакцины от гриппа - 25 тысяч доз - уже доставлена в Грузию и распределена по регионам. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Речь идет о четырехкомпонентной французской вакцине. Она будет использована, в первую очередь, для лиц, входящих в группу риска.

При этом, по словам Гамкрелидзе, с конца октября - начала ноября в стране активизируются и другие респираторные инфекции.

"Будет определенное наложение. В связи с этим есть два мнения, что наложение возможно смягчит течение гриппа, на это указывает определенный опыт южного полушария. А с другой стороны, есть мнение, что наложение, наоборот, эффектом синергии усилит эти респираторные инфекции, поэтому готовность должна быть", - отметил Гамкрелидзе.

Грузия в этом году оформила контракт с соответствующими компаниями-поставщиками на 135 тысяч доз вакцины от вируса гриппа. Оставшиеся 110 тысяч доз поступят в конце октября.

В поликлиниках сделать прививку смогут лица, относящийся к группе риска - это беременные, жители домов для престарелых и детских домов, педагоги детских садов, больные с ВИЧ, гепатитом С, а также больные, находящийся на диализе.

С 23 октября прививку смогут сделать остальные представители риск-групп – это медперсонал, больные диабетом и другими хроническими заболеваниями, астмой, люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. Прививку смогут сделать и лица старше 45 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Правительство Грузии работает над тем, чтобы помимо 135 тысяч доз закупить еще сто тысяч дополнительных доз вакцины от гриппа. Они, по предварительной информации, поступят в середине ноября.

Как пояснил Гамкрелидзе, в условиях пандемии коронавируса спрос на вакцину от гриппа в этом году по всему миру высокий, следовательно, на рынке наблюдается дефицит.