Грузия поэтапно возобновит регулярные авиарейсы в ноябре

Согласно постановлению правительства Грузии, с 1 ноября снимаются ограничения на прямые регулярные авиарейсы по нескольким направлениям. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила на брифинге после заседания координационного совета министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. С тех пор из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу.

"Мы поэтапно открываем регулярные полеты. И это целый ряд направлений, в основном европейские направления. В том числе те направления, где и до этого осуществлялись рейсы, но с ограничениями, в том числе чартерные... Традиционные направления - Мюнхен, Париж, Рига. Здесь мы предложили компаниям, которые обслуживают эти направления, увеличить частоты полетов", - заявила Турнава.

По решению правительства, со следующего месяца снимаются ограничения на семь прямых регулярных авиарейсов из Тбилисского международного аэропорта по направлениям Доха, Варшава, Афины, Амстердам, Вена, Берлин и Милан.

Что касается международного аэропорта Кутаиси, то ограничения сняты по следующим направлениям: Катовице, Вильнюс, Дортмунд.

Решение о частоте полетов принимается Агентством гражданской авиации индивидуально по согласованию с Минэкономики Грузии.

По словам Турнава, частота полетов зависит уже от самих компаний и их коммерческих возможностей.

"У многих компаний довольно тяжелые времена, исходя из этого, они сами решают когда и с какой частотой начнут летать. А также зависит от наших подходов, потому что мы приняли решение поэтапного открытия. Во всем мире, и в Европе, и в Грузии вторая волна, и ежедневно растет число инфицированных. Исходя из этого все риски должны быть сбалансированы", - отметила глава Минэкономики.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 194, скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.