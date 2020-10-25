Полиция Грузии установила личность мужчины, удерживавшего в банке более 40 заложников

Грузия 25 октября 2020 15:46 (UTC+04:00)
Полиция Грузии установила личность мужчины, удерживавшего в банке более 40 заложников

Сотрудники МВД Грузии идентифицировали человека, совершившего разбойное нападение 21 октября на филиал Банка Грузии в городе Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети) и взявшего там в заложники людей. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство внутренних дел в результате проведенных комплексных следственно-оперативных и поисковых работ установило личность совершившего разбойное нападение [на банк], человек идентифицирован", - сказано в заявлении.

МВД призывает работников СМИ, если в их распоряжении окажутся фотографии или иные изображения преступника, не публиковать их, так как это помешает проведению следственных мероприятий. Работы по поимке преступника все еще ведутся.

Неизвестный мужчина днем 21 октября ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка - 43 человека. В итоге преступник освободил всех заложников, но сумел скрыться. По данным грузинских СМИ, он унес с собой $500 тыс.

МВД расследует случившееся по статьям "Разбой", "Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Захват заложника".

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