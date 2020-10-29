Правительство оплатит жителям Грузии часть коммуналки зимой

Правительство Грузии оплатит жителям коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства в четверг.

Таким образом, на третьем этапе антикризисного плана правительства, государство оплатит населению коммунальные услуги за четыре месяца - ноябрь, декабрь, январь и февраль.

"Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Она включает помощь как бизнесу, так и социальную поддержку. С первого ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам за зимний период. Это будет четыре месяца, начиная с ноября. Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВтч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и уборку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать население", - сказал Гахария.

Премьер отметил, что те граждане, кто не нуждается в такой помощи, могут с сегодняшнего дня от нее отказаться на основании собственного заявления.

Количество абонентов, которые потребляют ежемесячно менее 200 кВт электроэнергии, составляет 1,2 миллиона, государство выделит 17 миллионов лари (5,3 миллиона долларов ) на оплату коммунальных услуг этих граждан.

Также в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц. Для погашения их счетов государство выделит 27 миллионов лари (почти 8,4 миллиона долларов).