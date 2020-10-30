Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 696
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 696. Скончались 12 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 37 263 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 906 человек, с начала пандемии вылечились 9 810 пациентов. Скончались 285.
В карантине в данное время находятся 3 070 человек, в стационарах – 4 200, в ковид-гостиницах – 2 324.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Предыдущий суточный показатель инфицированных составлял 1 709, вылечились 2 075.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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