Опубликованы результаты экзитполов парламентских выборов в Грузии

После завершения процедуры голосования и закрытия избирательных участков четыре телеканала опубликовали результаты экзитполов парламентских выборов в Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Экзит-полл по заказу тв «Имеди» был проведен компанией «American Public Opinion Strategies». Согласно данным экзитпола на 18:00, по пропорциональной системе на первом месте «Грузинская мечта», на втором - «Национальное движение - Сила в единстве», на третьем - «Европейская Грузия».

«Мтавари архи» заказал экзит-поллы у французской компании «IPSOS». По данным экзитпола на 17:00, по пропорциональной системе на первом месте «Грузинская мечта», на втором - «Национальное движение - Сила в единстве», на третьем - «Европейская Грузия».

Экзит-полл для телекомпании «Формула» провела американская компания Edison Research. Согласно данным экзитпола на 16:00, по пропорциональной системе на первом месте «Грузинская мечта», на втором - «Национальное движение - Сила в единстве», на третьем - «Европейская Грузия».

Тв «Рустави 2» заказал экзитпол у британской компании «Survation». По данным экзитпола на 15:00, по пропорциональной системе на первом месте «Грузинская мечта», на втором - «Национальное движение - Сила в единстве», на третьем - «Европейская Грузия».