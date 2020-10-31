«Грузинская мечта» в третий раз побеждает на парламентских выборах

Партия «Грузинская мечта» празднует победу на парламентских выборах, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Председатель партии Бидзина Иванишвили обратился к собравшимся в офисе партии сторонникам.

«Спасибо нашим избирателям, спасибо активистам «Грузинской мечты», лидерам, вам - молодежи, вы принесли эту победу. Нужно подчеркнуть, что «Грузинская мечта» как партия в третий раз побеждает на принципиальных выборах. Мы получили то, что хотела наша страна - сформированную, солидную команду», - заявил Бидзина Иванишвили.