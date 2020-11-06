Гахария: госпитализацию инфицированных коронавирусом надо снизить до 15%

Премьер Грузии считает, что «жизненно необходимо» сократить показатель госпитализации инфицированных коронавирусом больных до 15%, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

В настоящее время показатель госпитализации больных с коронавирусом в Грузии составляет 26%.

«Госпитализировать следует только тяжелых больных. Чего бы нам это не стоило, снижение показателя госпитализации до 15% — единственный и критически важный фактор, который должен помочь нам преодолеть этот кризис», — сказал Георгий Гахария, который и сам недавно заразился коронавирусом.

В настоящее время премьер лечится дома и проводит совещания Межведомственного координационного совета в режиме онлайн.

Премьер напомнил, что Грузия «входит в новую фазу», когда за сутки в стране выявляют более 2400 новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим он указал на необходимость уделить особое внимание лечению пациентов на дому и поручил министру здравоохранения взять это направление под особый контроль.

По его словам, лечение на дому является самым эффективным способом не перегружать систему здравоохранения и в то же время не оставлять без внимания медиков людей, которым необходима их помощь.

Гахария также считает, что необходимо обустроить ковид-гостиницы так, чтобы оказывать находящимся там пациентам с легкой формой болезни первичную терапевтическую помощь.

«В ковид-гостиницах нам срочно сегодня же нужно внедрить элементарные терапевтические элементы. Это должны быть не просто ковид-гостиницы для наших граждан, не имеющих возможности самоизоляции, но и ковид-гостиницы с элементами терапевтического управления и врачебным наблюдением».

Гахария подчеркнул, что как только у человека появляются первые симптомы COVID-19, он должен немедленно перейти в самоизоляцию, так как это наиболее эффективный способ разорвать цепочку последующих заражений.

Снижение показателя госпитализации до 15%, внедрение элементов терапевтического управления в ковид-отелях и лечение на дому с первичной медико-санитарной помощью, а также маски, самоизоляция и быстрое тестирование на антигены – это те инструменты, которые должны помочь Грузии преодолеть ковид-кризис, считает Гахария.

Кроме того, глава правительства также разъяснил важность расширенного тестирования с помощью экспресс-тестов на антигены.

По его словам, с помощью быстрого тестирования на антигены люди будут быстрее получать информацию о том, что заражены и переходить на лечение, в самоизоляцию или ковид-гостиницу.