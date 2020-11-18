Помпео: Грузия вносит важный вклад в борьбу с терроризмом

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси поблагодарил грузинскую сторону за вклад в борьбу с глобальным терроризмом. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства США в Грузии.

Встреча состоялась в старинном княжеском дворце Орбелиани в центре Тбилиси. Переговоры проходили за закрытыми дверьми, без присутствия журналистов.

"Для госсекретаря Помпео было очень приятно встретиться с президентом Зурабишвили в историческом дворце Орбелиани, где раньше находилось посольство США. В ходе встречи госсекретарь от имени Соединенных Штатов подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и выразил свое уважение за важный вклад в борьбу с глобальным терроризмом", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула президент в ходе встречи с госсекретарем, региону и всему миру сейчас необходим "мирный, стабильный и демократический Кавказ".

"У мира нет альтернативы. Экономическое и политическое развитие региона является нашим общим интересом", - сказала Зурабишвили, отметив, что своим приездом госсекретарь еще раз подтверждает важность Грузии, Кавказа и всего черноморского региона для США.

На данный момент грузинские военные представлены в миротворческих миссиях в Афганистане, которая проходит под эгидой НАТО, в ЦАР и Мали. Миротворческая миссия в этих двух африканских странах проходит под эгидой ЕС.

В Афганистане более 870 грузинских военных, в ЦАР — 35, а в Мали — один грузинский офицер.

Военные из Грузии участвовали также в миротворческой миссии в Ираке. Они там находились с 2003 по 2008 год. К 2008 году количество грузинских военных в этой стране достигло 2,2 тысячи человек.

Госсекретарь США прибыл в Грузию 17 ноября. Американский дипломат приехал в Грузию в рамках большого десятидневного турне, в ходе которого он должен объехать семь стран. Помимо Грузии, в его расписании значатся такие страны, как Франция, Турция, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия. Как заявил сам Помпео на брифинге в Госдепе, темы разговора в каждой стране будут разными.

Помимо встречи с президентом страны, у госсекретаря запланированы встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского сектора.