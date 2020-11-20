Захват заложников в Тбилиси, идет спецоперация (ВИДЕО)

В Тбилиси вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели, предположительно несколько человек захвачены в заложники, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На данный момент вся территория оцеплена полицией. На место прибыл глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. МВД Грузии пока официальных комментариев не дает.