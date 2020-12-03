В Грузии оглашены окончательные итоги парламентских выборов

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала окончательные результаты парламентских выборов в стране, проведенных 31 октября.

Как сообщает в четверг Trend, победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". В результате двух туров партия с 48,22% голосов получила 60 мест в парламенте. С учетом победы правящей партии во всех 30 одномандатных округах, в конечном счёте ей достались 90 депутатских мандатов.