В Грузии оглашены окончательные итоги парламентских выборов
БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала окончательные результаты парламентских выборов в стране, проведенных 31 октября.
Как сообщает в четверг Trend, победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". В результате двух туров партия с 48,22% голосов получила 60 мест в парламенте. С учетом победы правящей партии во всех 30 одномандатных округах, в конечном счёте ей достались 90 депутатских мандатов.
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