На грузинский рынок входит ИТ-компания EPAM Systems

Согласно постановлению правительства Грузии от 8 октября 2020 года, ИТ-компании с международным статусом, будут пользоваться налоговыми льготами, что предусматривает уплату НДС в размере 15% и налогообложение в размере 5% вместо 20 процентов. А также, согласно решению правительства, было установлено определение статуса международных компаний, виды разрешенной для них деятельности и перечень отдельных расходов, сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В рамках этой инициативы в Грузию заходят крупнейшие IT-компании мира.



EPAM Systems первой начала регистрацию дочерней компании в Грузии и процедуры для пользования новоустановленными налоговыми льготами для международной компании.



IT-компания с годовым доходом в 9 миллиардов долларов зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже и первой заинтересовалась инициативой правительства Грузии.



Exadel — вторая ИТ-компания, которая перенесет свою деятельность в Грузию. Основанная 20 лет назад в Америке, зарегистрированная в «Силиконовой долине» компания, сейчас насчитывает 1000 сотрудников и 23 офиса по всему миру (США, Польша, Литва, Германия, Беларусь, Украина, Россия, Узбекистан).



«Это уникальная возможность для населения нашей страны получить высокооплачиваемую работу. Также следует отметить, что помимо налоговых льгот, для международных технологических компаний привлекательной оказалась масштабная программа переподготовки «Агентства инноваций и технологий», в рамках которой будут переподготовлены в общей сложности 3 000 IТ-специалистов. После прохождения международных тренингов, участники программы получат официальный международный сертификат в соответствии с их квалификацией, что облегчит нашим гражданам трудоустройство в международных компаниях», — заявил председатель Агентства инноваций и технологий Грузии Автандил Касрадзе.



Для того, чтобы компания могла воспользоваться налоговыми льготами, она должна иметь не менее двух лет опыта работы в лицензированном бизнесе, а также может быть представителем предприятия-нерезидента в Грузии.