Бюджет Тбилиси в 2021 году превысит миллиард лари

Бюджет Тбилиси в 2021 году составит более миллиарда лари, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе, проект главного финансового документа будет представлен на рассмотрение сакребуло (городское собрание – ред.) в ближайшие дни.

По словам Каладзе, город получит от центральных властей трансфер в 225 миллионов лари (70,3 миллиона долларов) и в итоге он составит 1 миллиард 50 миллионов.

"Мы представим проект бюджета в размере 1 миллиарда 50 миллионов лари, к которому в январе 2021 года прибавится еще 50 миллионов. В конечном итоге бюджет составит 1,1 миллиарда, что даст нам возможность осуществить разные важные проекты", – заявил Каладзе.

Приоритетными направлениями в работе мэрии Тбилиси станут инфраструктурные проекты и социальные программы. На последние будет потрачено почти 33 процента бюджетных средств, это, по словам Каладзе, 350 миллиона лари (109 миллиона долларов).

Мэрия продолжит осуществлять и далее социальные программы, в том числе программу бесплатных столовых для нуждающихся, оказание им помощи в лечении, содержать дневной центр для одиноких пожилых людей, приют для бездомных и другие программы.