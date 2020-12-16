Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3487
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 487, скончались 39 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 198 387 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 495 человек, с начала пандемии вылечились 167 281 пациент. Скончались 1 922.
В карантине в данное время находятся 969 человек, в стационарах – 6721, в ковид-гостиницах – 2 461.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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