Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3487

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 487, скончались 39 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 198 387 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 495 человек, с начала пандемии вылечились 167 281 пациент. Скончались 1 922.

В карантине в данное время находятся 969 человек, в стационарах – 6721, в ковид-гостиницах – 2 461.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.