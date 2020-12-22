WizzAir вернется на грузинский рынок после снятия ограничений на полеты

Грузия 22 декабря 2020 07:22 (UTC+04:00)
WizzAir вернется на грузинский рынок после снятия ограничений на полеты

Авиакомпания WizzAir вернется на грузинский рынок после снятия ограничений на полеты, заявил ее директор Джозеф Варад. По его предположению, это случится весной, в марте и апреле, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Варад также отметил, что после возобновления полетов компания восстановит авиабазу в Кутаиси.

«Мы не покидали Грузию по своей воле или желанию. Это было сделано из-за ограничений, которые были введены не только правительством Грузии.

Из-за ограничений Грузия не была желанным рынком для авиакомпаний, отсюда и исходило наше решение. Хочу подчеркнуть, что мы остаемся верными Грузии и вернемся как только будет открыт рынок.

Думаю, это случится в марте-апреле следующего года. Как только рынок будет открыт, компания в пределах разумного вернется, а в аэропорту Кутаиси будет открыта авиабаза», — сказал он изданию BMG.

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