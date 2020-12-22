Авиакомпания WizzAir вернется на грузинский рынок после снятия ограничений на полеты, заявил ее директор Джозеф Варад. По его предположению, это случится весной, в марте и апреле, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Варад также отметил, что после возобновления полетов компания восстановит авиабазу в Кутаиси.

«Мы не покидали Грузию по своей воле или желанию. Это было сделано из-за ограничений, которые были введены не только правительством Грузии.

Из-за ограничений Грузия не была желанным рынком для авиакомпаний, отсюда и исходило наше решение. Хочу подчеркнуть, что мы остаемся верными Грузии и вернемся как только будет открыт рынок.

Думаю, это случится в марте-апреле следующего года. Как только рынок будет открыт, компания в пределах разумного вернется, а в аэропорту Кутаиси будет открыта авиабаза», — сказал он изданию BMG.