У 67% населения Грузии есть кредиты - Нацбанк

У 67% населения Грузии есть хотя бы один кредит, что является историческим показателем для страны и одним из самых высоких в мире. Об этом заявил глава Национального банка Грузии (НБГ) Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По его словам, за последний год количество безнадежных кредитов увеличилось почти в два раза – с 4,4% до 8%. Глава НБГ ожидает, что в ближайшее время эта цифра увеличится до 10-11%.

«Человек должен уметь обслуживать долг. Одновременно для банков и финансовых институтов важно, чтобы, в случае невыплаты заемщиком кредита, вклады в банке не оказались под угрозой, и мы бы получили финансовый кризис в стране», — сказал Гвенетадзе.

Здесь же он отметил, что, «если население может обслуживать долг и это не доставляет им проблем, то заимствование является нормальным явлением и свидетельствует о развитии рынка».

Чиновник уверен, что, если бы правительство и НБГ не приняли меры, то положение с кредитами сейчас было бы намного хуже.