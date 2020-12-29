Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2012
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 012. Скончались 25 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 224 155 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 638 человек, с начала пандемии вылечился 208 951 пациент. Скончались 2 443.
За сутки сделано 13 451 тест, в том числе 8 313 быстрых и 5 138 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находится 401 человек, в стационарах – 5 480, в ковид-гостиницах – 1 287.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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