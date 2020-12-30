В Грузии в праздничные дни будут закрыты охраняемые территории

Агентство охраняемых территорий Грузии обратилось к посетителям с предупреждением, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«В Грузии с 3 по 15 января 2021 года объявлены праздничные дни. В связи с этим в национальных парках Грузии не будут работать центры для посетителей.

Закрыты будут следующие охраняемые территории: каньон Мартвили, каньон Окаце, водопад Окаце, пещера Прометей и пещера Сатаплия. С 3 по 15 января будут приостановлены все услуги в сфере экотуризма, в том числе: аренда туристических коттеджей, палаток, не будет осуществляться рафтинг, будет закрыт «веревочный парк», - говорится в заявление агентства.

Те, кто хочет совершить пешую прогулку и отдохнуть на природе, получат могут посетить национальные парки Грузии при условии заблаговременной регистрации онлайн, по телефону или посредством записи на странице соответствующего национального парка в Facebook.

Путешествуя по охраняемым территориям, пожалуйста, примите во внимание рекомендации, разработанные правительством Грузии и Всемирной организацией здравоохранения. Агентство охраняемых территорий поздравляет вас с Рождеством и Новым годом», - сказано в заявлении ведомства.