В Грузии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса

В Грузии подтвердили появление нового штамма COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия", сообщает телекомпания «Рустави-2».

Новый штамм был зафиксирован у человека, въехавшего на территорию Грузии из другой страны, хотя у него не было истории поездок в Великобританию.

На данный момент выявлены все контакты зараженного, они находятся в самоизоляции.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что выявленный штамм коронавируса распространяется с большой скоростью.

По предварительным оценкам, новый вид коронавируса может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока нет данных о том, что вызываемое им заболевание более опасно с точки зрения смертности или госпитализации.