Четвертый поток 32-го батальона Сил обороны Грузии отправился в Афганистан

По информации Минобороны Грузии, продолжается переброска личного состава 32-го пехотного батальона Западного командования Сил обороны Грузии для выполнения международной миротворческой миссии в Исламской Республике Афганистан, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По информации агентства, в Афганистан направился четвертый поток военнослужащих данной части.

Грузинские миротворцы в течение шести месяцев будут участвовать в текущей миссии НАТО «Твердая поддержка» под командованием США. Основной задачей подразделения станет обеспечение безопасности авиабазы ​​Баграм.

32-й батальон — второе грузинское подразделение, прошедшее заключительный этап подготовки перед развертыванием в Афганистане в Г рузии, а не в Германии. Представители европейского командования США высоко оценили уровень подготовки грузинских военнослужащих.