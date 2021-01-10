Пик коронавируса в Грузии пришелся на конец ноября и первую неделю декабря - главный эпидемиолог

Грузия 10 января 2021 16:37 (UTC+04:00)
Пик коронавируса в Грузии пришелся на конец ноября и первую неделю декабря - главный эпидемиолог

Глава Национального центра контроля за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что, несмотря на уменьшение новых случаев коронавируса, оснований для успокоения пока нет, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По его словам, в стране до сих пор серьезно циркулирует инфекция.

«Мы достигли пика в конце ноября и в первую неделю декабря, и с тех пор количество новых случаев неуклонно снижается. Однако имеющиеся показатели, тот же показатель за сегодня 1 143 случая — это довольно высокий показатель. Ситуация стабилизируется, однако это не дает нам повода для успокоения, потому что инфекция все еще серьёзно циркулирует в стране», — сказал Гамкрелидзе.

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