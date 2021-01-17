В Грузии выявлено 780 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 608 пациентов

В Грузии за минувшие сутки выявлено 780 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 608 человек, скончалось 17 пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge., сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.

За последние 24 часа в стране было проведено 9 083 теста на коронавирус, в том числе 4 796 с экспресс-теста на антигены и 4 287 PCR-теста.

С начала пандемии в Грузии выявлено 247 805 случаев заражения коронавирусом, из которых 232 993 человек выздоровели, скончалось 2 933 инфицированных.