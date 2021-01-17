В Грузии проведено очередное совещание касательно плана вакцинации от коронавируса

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел очередное рабочее совещание по Плану действий по вакцинации от коронавируса, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как сообщила после встречи заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, на встрече в очередной раз обсудили вопросы, связанные с получением вакцины и проведения вакцинации населения. По словам Габуния, Грузия получит все вакцины, одобренные Всемирной организации здравоохранения.

По словам заместителя директора Национального центра по контролю за заболеваниями Пааты Имнадзе, план действий также определяет порядок обращения и хранения вакцины.

«Конечно, эти расчеты зависят от типа вакцины, которая будет ввозиться в страну. Учтены вакцина, которая требует хранения при -80 градусов, а также вакцина -20 градусов и вакцина с нормальной температурой. Планом предусмотрены все варианты, которые могут быть связаны с вакцинацией», — сказал Имнадзе.