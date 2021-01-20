В Грузии торговым центрам и рынкам придется проводить плановое тестирование персонала раз в 14 дней

В случае возобновления работы с 1 февраля торговым центрам и рынкам придется проводить плановое тестирование персонала раз в 14 дней. Об этом журналистам заявил руководитель отдела инспекции условий труда Бека Перадзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По его словам, руководители торговых центров и ярмарок также должны будут зарегистрировать свой бизнес и своих сотрудников на специально созданном портале, через который будет осуществляться мониторинг тестирования сотрудников.

По словам Перадзе, бизнес будет обязан проверять 20-25 процентов сотрудников раз в две недели.

По его словам, решение о точной дате открытия экономики Координационный совет примет 21-22 января.

«Окончательное решение об открытии примет Координационный совет в среду или четверг. Точная дата, когда они возобновят рабочий процесс, будет объявлена. В целом открытие экономики также будет обсуждаться на Координационном совете с привлечением других секторов. Экономика будет полностью восстановлена ​​поэтапно», — заявил Бека Перадзе.