Из 28 стран ЕС с 25 у Грузии отрицательный торговый баланс

В условиях сокращения импорта в Грузию на 1,5 млрд. долларов, параллельно до 4, 6 млрд. долларов сократился отрицательный торговый баланс, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Тем не менее, несмотря на существенное сокращение, торговый дефицит все еще остается очень высоким и превышает показатель экспорта.

Среди стран, с которым у Грузии остается высокий платежный дефицит - страны ЕС.

В 2014 году Грузия подписала соглашение о свободной торговле с ЕС, после чего экспорт в Евросоюз начал расти. В частности, в 2015 году этот показатель составил 645 млн. долларов, в 2019-м 819 млн, в 2020-м году – 717 млн. долларов.

В этот же период экспорт в Китай, с которым у Грузии также действует соглашение о свободной торговле, экспорт вырос с 202 млн. в 2019 году, до 476 млн. долларов в 2020-м.

Несмотря на рост экспорта, импорт из ЕС продолжает значительно его превышать – в частности, в 2020 году импорт из Евросоюза составил 1, 2 млрд. долларов.

Из 28 государств-членов ЕС, в 25-ю у Грузии негативный торговый баланс. Положительный только с тремя странами – Болгарией, Литвой, и Эстонией.

Самый большой торговый оборот у Грузии с Германией - 467 млн. долларов, затем следуют Болгария - 422 млн., и Италия - 216 млн. долларов.

Выше 100 млн. долларов торговый оборот Грузии с Францией, Голландией, Испанией, Польшей и Румынией.

Меньше всего торговый оборот у Грузии с Хорватией, Кипром, и Мальтой - меньше 10 млн. долларов.

Следует также отметить, что в статистику торговли Грузии с Евросоюзом входит и Британия, которая с 1 января 2021 года не является членом ЕС, однако в отчетный год его экономика была в составе Евросоюза.