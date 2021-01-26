Грузия и Израиль ведут переговоры о возобновлении туристических поездок

Посольство Израиля приветствовало решение властей Грузии об отмене запрета на регулярное международное авиасообщение, действовавшего в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении посольства Израиля, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как отмечается, 22 января правительство Грузии проинформировало диппредставительство, как о возобновлении международных рейсов с 1 февраля 2021 года, так и об отмене ограничений на въезд иностранных граждан. Одновременно посольство указывает, что детали до сих пор официально не обнародованы – не известно, какой тип медицинского теста, вакцинации или сертификации потребуются иностранцам при въезде.

«Во избежание недоразумений и неприятностей, рекомендуется проявить терпение и дождаться следующего заявления, которое будет опубликовано официальными источниками правительств Грузии и Израиля», — говорится в заявлении.

Посольство Израиля отмечает, что в последние месяцы они вели активные переговоры с премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики Натией Турнава, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы израильские туристы могли прибыть в Грузию как можно скорее.

Также сообщается, что 21 января данный вопрос подробно обсуждался в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и его грузинским коллегой.

«Именно поэтому посольство Израиля приветствует заявление правительства Грузии и готово предоставить все необходимые консульские услуги израильским визитерам», — говорится в сообщении.

Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года. В настоящее время Агентство гражданской авиации Грузии проводит консультации со всеми авиаперевозчиками о возобновлении полетов как в краткосрочной период, так и во время летнего навигационного сезона.

Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава указала, что снятие ограничений не будет означать быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, по словам Турнава, первые группы путешественников прибудут в Грузию «из более безопасных стран», где уже начата вакцинация от коронавируса.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.

На данный момент из Грузии самолеты на регулярной основе летают в Берлин, Мюнхен, Париж, Ригу, Амстердам, Афины, Варшаву, Вену, Вильнюс, Дортмунд, Доху, Катовице и Милан.