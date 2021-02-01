Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан об ограничениях

Посольство Грузии в Израиле распространяет информацию для граждан Грузии, проживающих в Израиле, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как пояснили в посольстве, для въезда в Израиль необходимо получить специальное разрешение на полет, выданное правительственной комиссией.

По решению правительства Израиля, полное закрытие страны продолжится до семи утра 5 февраля. Запрет продолжит действовать и на регулярные рейсы и сухопутную границы до полуночи 7 февраля.

Для въезда в Израиль необходимо получить специальное разрешение на полет, выданное государственной комиссией. Все пассажиры обязаны пройти 12-дневный карантин в ковид-гостинице. Кроме того, все ранее утвержденные ограничения остаются в силе.

Третий по счету общенациональный карантин начался восьмого января. Закрыты все торговые центры, работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Гражданам без уважительной причины запрещено отдаляться от домов более чем на километр. Запрещено ходить в гости. Не работают спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты.