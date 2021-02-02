На Рикотском перевале началось строительство самого длинного тоннеля в Грузии

На Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, началось строительство самого длинного тоннеля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Длина тоннеля составит 1,8 километров, из них пробиты уже 200 метров. Строительство тоннеля ведется параллельно тоннелю, расположенному на отрезке дороги Чумателети – Хеви.

«Несмотря на пандемию, строительство участка Рикоти не прекращалась ни на один день. Это 52-километровая магистраль, которая значительно улучшит и фактически вдвое сократит время в пути. Это полностью изменит существующие сегодня стандарты безопасности и скорости. Это один из уникальных проектов, который осуществляется в современной истории», — заявила прибывшая на строительство министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Всего на Рикоти планируется строительство 53 мостов и 96 тоннелей и больше половины этих конструкций уже строится, отметила вице-премьер.

«Тоннель, в котором мы сейчас находимся, будет самым длинным в Грузии до тех пор, пока не будет построен Квешети-Коби (в Казбегском районе). В целом в этом году для строительства скоростных магистралей предусмотрено на 40% больше финансирования, что обеспечит значительный прогресс», — отметила Цкитишвили.

В настоящее время работы ведутся на участках дорог Чумателети–Хеви – 11,7 километра, Хеви–Убиса — 12,2 километра и Убиса–Шорапани — 13 километров. Что касается участка Шорапани – Аргвети, то здесь работы начнутся в ближайшем будущем.

По информации министерства регионального развития и инфраструктуры, в настоящее время на Рикотском перевале уже пробито 6 тоннелей. Строительные работы ведутся всего на 39 тоннелях и 61 мосту.

Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.