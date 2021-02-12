Премьер Грузии: Государство продолжит поддержку местного производства и в будущем

Поддержка местного производства будет продолжена, поскольку это способствует занятости и развитию малого бизнеса. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария

«Поддержка местного производства будет продолжена, поскольку это способствует занятости и развитию малого бизнеса. Это цель государственных программ, которые наше правительство осуществляет на протяжении многих лет», — сказал он.



В рыбном хозяйстве, которое было профинансировано в рамках «Льготного агрокредита» в размере 1 500 000 лари, глава правительства ознакомился с производственным процессом. По информации владельца фермы, компания «Гурия Фиш» производит норвежского лосося, который будет продаваться как на местных, так и на экспортных рынках.



К этому времени в производство было инвестировано 1 200 000 евро, а на заключительном этапе компания планирует инвестировать в общей сложности 25 000 000 евро. На предприятии трудоустроены 12 человек.