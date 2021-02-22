Парламент Грузии утвердил новый состав правительства Грузии
Парламент Грузии вынес вотум доверия новому кабинету министров, который возглавит уже однажды занимавший пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
В результате депутаты фактически единогласно поддержали Гарибашвили и выдвинутых им кандидатов в министры. «За» проголосовали 89 человек, «против» — 2.
Состав кабмина практически не изменился, за исключением двух портфелей, один из которых – министра обороны – принадлежал самому Гарибашвили.
Таким образом министерские портфели распределились следующим образом:
премьер-министр – Ираклий Гарибашвили;
министр регионального развития и инфраструктуры – Ираклий Кереселидзе;
министр юстиции – Гоча Лордкипанидзе;
министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури;
министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнава;
министр иностранных дел – Давид Залкалиани;
министр финансов – Иване Мачавариани;
министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели;
министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;
министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили;
министр обороны – Джуаншер Бурчуладзе;
госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства – Тея Ахвледиани.