В четвертом квартале 2020 года безработица в Грузии выросла на 3,8%

В четвертом квартале 2020 года уровень безработицы в Грузии составил 20,4%, увеличившись на 3,8% в сравнении с данными за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики страны «Сакстат», передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным «Сакстата», в последний раз аналогичный уровень безработицы фиксировался в 2018 году.

Показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в четвертом квартале 2020 года составил 50%. Для сравнения, в третьем квартале он равнялся 60,8%.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. За отчетный период данный показатель среди мужчин увеличился на 4,7%, а среди женщин – на 2,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень активности в городах увеличился на 0,8%, а в сельских поселениях снизился на 2,2%. Уровень занятости по всей стране снизился на 2,3%.

В четвертом квартале 2020 года уровень безработицы в городах вырос на 5,6%, а в селах – на 1%.

Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале этот показатель у женщин составил 39,5%, а у мужчин — 62%. При этом за год уровень активности женщин снизился на 2,2%, а мужчин вырос на 1,5%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.