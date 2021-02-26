Грузия подпишет соглашение с австрийской нефтедобывающей компанией

Государственное Агентство нефти и газа Грузии в ближайшее время подпишет соглашение по поводу долевого распределения продукции с австрийской нефтегазовой компанией OMV PETROM. Об этом сегодня заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Австрийская компания OMV PETROM S.A. летом 2020 года выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии. Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии, и десятая в Европе.

«Сегодня правительство одобрило соглашение, которое будет подписано через несколько дней… Компания OMV PETROM обнаружила одно из крупных месторождений нефти у берегов Румынии, «Домино 1» в 2012 году, и мы очень надеемся, что в Грузии ее деятельность будет такой же успешной, будет много новых открытий и будет большой вклад в развитие экономики страны, потому что добыча нефти — перспективная область, есть высокий интерес, и мы также возлагаем большие надежды на эту компанию», сказала Турнава.

Глава Минэкономики подчеркнула, что работа такой крупной компании в Грузии в условиях пандемии указывает на устойчивость инвестиционного климата страны к внешним шокам.

Компания выиграла в международном тендере на получение генеральной лицензии на пользование нефтяными и газовыми ресурсами в Черном море на участке шельфа площадью 5,3 тысячи квадратных километров.

У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют лишь поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.