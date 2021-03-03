«Белавиа» с 30 марта возобновляет рейсы в Батуми

Национальная авиакомпания "Белавиа" с 30 марта возобновляет рейсы по маршруту Минск-Батуми-Минск. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика во вторник.



"С 30 марта авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Батуми-Минск. Возобновление полетов начинается с двух рейсов в неделю – из Минска по вторникам и пятницам (обратный вылет из Батуми – по средам и субботам)", - рассказали в авиакомпании.



Там уточнили, что к началу летнего сезона количество рейсов в Батуми планируется увеличить до семи в неделю.



"Обращаем ваше внимание, что в соответствии с правилами, установленными в Грузии, существуют ограничения на въезд в страну. Информацию по ограничениям смотрите на нашем официальном сайте в разделе "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам", - отметили в "Белавиа".