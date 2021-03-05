Вакцина от коронавируса поступит в Грузию, предположительно, 22 марта - замглавы минздрава

По предварительной информации, вакцина от коронавируса будет доставлена в Грузию ​​22 марта. Таким образом, программа вакцинации по направлению Pfizer начнется до конца марта.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Как отметила Габуния, сегодня состоялась телефонная консультация с головным офисом Pfizer, а также с представителями платформы «Ковакс».

«Были оговорены дополнительные условия на поставку вакцины Pfizer. У нас была возможность пройти все этапы доставки вакцины Pfizer в страну. Pfizer запросил требования «холодной цепи», а также конкретную информацию о центрах, куда вакцина будет доставлена ​​из аэропорта, а также информацию о местах вакцинации. По предварительной информации, вакцина будет доставлена 22 марта. Таким образом, программа вакцинации в направлении Pfizer начнется до конца марта», — заявила Габуния.