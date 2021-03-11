В Грузии внедряют экологические инициативы в сельское хозяйство

В Грузии создали Рабочую группу для поддержки климата и аграрного сектора. Она будет действовать при финансировании Европейского Союза и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в рамках программы ENPARD, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В группу входят эксперты из министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и подчиненных ему ведомств. Ее задача – помочь адаптировать аграрный сектор к условиям изменения климата и разработать рекомендации по снижению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве.

«ЕС и ФАО создали несколько демонстративных участков во многих регионах Грузии, на которых используются экологически безопасные методы почвозащитного земледелия, такие как посев с минимальной и нулевой обработкой почвы, – сказал Хавьер Санс Альварес, координатор проекта ФАО–ЕС. – Продвижение современных подходов в аграрном секторе идет совместно с возрождением грузинского сельского хозяйства. Это увеличивает доход грузинским фермерам, уменьшает воздействие на окружающую среду и сокращает производственные затраты».

Европейский союз с 2013 года поддерживает аграрный сектор и развитие сельских районов Грузии через свою программу ENPARD с общим бюджетом 234,5 млн евро. ENPARD – это инициатива ЕС, которая поддерживает инклюзивный рост и стабильность в странах Восточного соседства, а также аграрный сектор с точки зрения продовольственной безопасности, устойчивого производства и занятости в сельских районах.