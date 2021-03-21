Минобразования Грузии запускает новую программу инклюзивного образования

Грузия 21 марта 2021 23:47 (UTC+04:00)
Минобразования Грузии запускает новую программу инклюзивного образования

Министерство образования запустило трехлетнюю программу образования для детей с ОВЗ и относящихся к группе риска, говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Участниками программы будут дети в возрасте от 3 до 18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями, представители национальных меньшинств, а также социально незащищенные слои населения, не посещающие или рискующие бросить школу.

"Программа поможет им получить инклюзивное и качественное образование", - отмечается в сообщении.

Проект финансируется правительством Норвегии и будет реализован в 2021-2023 годах.

"Мы запускаем очень важную программу в сотрудничестве с правительством Норвегии и Детским фондом Организации Объединенных Наций, которая поможет обеспечить равный доступ к качественному образованию для каждого учащегося", – отметил министр образования Михаил Чхенкели.

В рамках программы будут разработаны эффективные программы подготовки учителей и вспомогательные учебно-методические ресурсы, соответствующие международным стандартам.

Также будут усилены программы подготовки учителей в университетах и центрах повышения квалификации.

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