В Грузии снимается запрет на проезд в такси более трех человек

С сегодняшнего дня в Грузии снимается ограничение на передвижение более трех человек, включая водителя, в такси (категория M1), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующее изменение было внесено 23 марта в постановление правительства Грузии от 23 мая 2020 года "Об утверждении Правил изоляции и карантина", говорится на сайте "Законодательного вестника" ("Мацне").

Как водители, так и пассажиры такси на момент проезда должны находиться в масках.

Кроме обязательного масочного режима, в стране сохраняется ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей – 2 тысячи лари (более 600 долларов США).

К машинам категории М1 относятся легковые автомобили, которые осуществляют перевозку не более восьми человек, а масса транспортного средства не более трех с половиной тонн.