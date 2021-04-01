В Грузии с 1 апреля снимается ряд ограничений

Правительство Грузии смягчает ряд введенных ограничений с 1 апреля, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Так, в стране снимается ограничение на проведение театральных представлений и спортивных соревнований в присутствии зрителей.

Поэтапный план снятия ограничений, введенный в стране в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, на днях озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Также с первого числа начнут в полном объеме работать детские развлекательные центры и кинотеатры.

Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет две тысячи лари (600 долларов).

Также в силе остается масочный режим, соблюдение которого обязательно на улице и в общественном транспорте.

Кроме того, объектам питания пока запрещено принимать посетителей в выходные дни. По субботам и воскресеньям они могут работать только навынос.

С 8 марта ресторанам и кафе разрешили обслуживать гостей не только за столиками на улице, но и в помещениях, а с 19 марта в ресторанах разрешена "живая музыка".

Закрытыми остаются и сухопутные границы Грузии с соседними государствами.

С начала пандемии в Грузии уже зафиксировано более 281 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, скончались 3 778 человек. Суточный прирост инфицированных составляет от 300 до 600 человек.